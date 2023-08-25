Популярный российский комик Денис Косяков сообщил о разводе с женой Еленой, в браке с которой состоял 12 лет. Вместе возлюбленные были 21 год. Подробности бракоразводного процесса он озвучил в эфире шоу "О чем (НЕ) говорят женщины", опубликованного на YouTube.
Денис Косяков заявил, что разводится с женой, и это очень тяжело.
"Развод — тяжелая штука. Я думал, что все это будет проще", — признался он.
По его словам, его супруга сильно изменилась и заинтересовалась другими вещами. В связи с этим они больше не могут вместе, так как трансформация была слишком сильной.
Пара воспитывает двух общих детей — Дениса и Дмитрия.
Ранее комик Павел Воля вспомнил о первой встрече со своей супругой Ляйсан Утяшевой.
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