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Комик Павел Воля сверлил взглядом свою будущую жену Ляйсан Утяшеву при первой встрече

1:12
Шоу-бизнес

Юморист Павел Воля поделился с певицей Мари Краймбрери воспоминанием о том, как пытался познакомиться со своей будущей женой Ляйсан Утяшевой. Диалог двух звезд произошел в рамках "Шоу Воли".

Комик Павел Воля сверлил взглядом свою будущую жену Ляйсан Утяшеву при первой встрече
Фото: личный аккаунт Павла Воли в Инстаграм

Популярная у молодежи исполнительница рассказала Павлу, что толчком для развития ее творчества стали непростые отношения и предательство со стороны возлюбленного. Именно по этой причине артистка решила спросить у Воли совета о том, как построить крепкие доверительные отношения. Также она спросила, как он вел себя при первой встрече с Утяшевой.

"Я не притворялся. А если честно, то я вел себя как дебил. Она пришла в Comedy Club, я увидел ее и подумал: "Так, отойду в сторону и буду налаживать зрительный контакт". И просто сидел и сбоку сверлил ее взглядом", — вспомнил комик.

Сама же Утяшева не поняла причин такого поведения и подумала, что Воля пытается дать ей знак, что с ее внешним видом что-то не так.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала, какую роль сыграла тренер Ирина Винер в ее отношениях с Павлом Волей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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