Ляйсан Утяшева рассказала о роли Ирины Винер в отношениях с Павлом Волей

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пара вместе с 2012 года, и со временем их связь только крепнет. Они воспитывают двоих детей — сына по имени Роберт и дочь по имени София.

Фото: bloknot-volgograd.ru

Несколько дней назад Ляйсан Утяшева появилась на шоу "Малахов" и поделилась интересной подробностью о своих отношениях с Павлом Волей. Гимнастка рассказала, что их тренер Ирина Винер сыграла значительную роль в их истории любви.

Утяшева призналась, что изначально держала в секрете свой роман с Павлом. Однако после смерти мамы она поняла, что ей нужен кто-то, кто стал бы для неё настоящей опорой. Когда Ирина Винер узнала об их отношениях, она взяла дело в свои руки и серьёзно поговорила с Волей, чтобы убедиться в искренности его намерений.

Ляйсан пересказала этот разговор, сказав: "Она сказала ему: "Позвони мне". И Павел Воля позвонил Ирине Александровне. Она прямо спросила его: "Ты серьезно относишься к ней? Она сейчас очень хрупкая. Каковы ваши намерения? Ты планируешь жениться на ней?" Он ответил: "Да, я хочу жениться на ней". Она ответила: "Тогда женись, а потом поговорим".

После такого разговора у Павла Воли не было другого выхода. Он сделал предложение Ляйсан Утяшевой, и в 2012 году они поженились. Естественно, Ирина Винер присутствовала на их свадьбе. По словам Утяшевой, их тренер всегда с удовольствием посещает мероприятия своих воспитанников и поддерживает с ними тесную связь.

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