Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна
Slovo: Словакия выбрала Запад и теперь горько об этом жалеет
Товарооборот Китая с Россией в январе-июле вырос на 36,5%
Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%
Мать убившего свою подругу подростка из Екатеринбурга раплакалась, услышав решение суда
Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару: "Я схватил Алку, а этот схватил Ротару"
Кардиолог перечислил начальные симптомы сердечного приступа
София Ротару запретила близким публиковать совместные с ней фотографии
Патриарх чеченской политики начнет работу с огромными финансовыми ресурсами

Ляйсан Утяшева рассказала о роли Ирины Винер в отношениях с Павлом Волей

1:38
Шоу-бизнес

Пара вместе с 2012 года, и со временем их связь только крепнет. Они воспитывают двоих детей — сына по имени Роберт и дочь по имени София.

Ляйсан Утяшева рассказала о роли Ирины Винер в отношениях с Павлом Волей
Фото: bloknot-volgograd.ru

Несколько дней назад Ляйсан Утяшева появилась на шоу "Малахов" и поделилась интересной подробностью о своих отношениях с Павлом Волей. Гимнастка рассказала, что их тренер Ирина Винер сыграла значительную роль в их истории любви.

Утяшева призналась, что изначально держала в секрете свой роман с Павлом. Однако после смерти мамы она поняла, что ей нужен кто-то, кто стал бы для неё настоящей опорой. Когда Ирина Винер узнала об их отношениях, она взяла дело в свои руки и серьёзно поговорила с Волей, чтобы убедиться в искренности его намерений.

Ляйсан пересказала этот разговор, сказав: "Она сказала ему: "Позвони мне". И Павел Воля позвонил Ирине Александровне. Она прямо спросила его: "Ты серьезно относишься к ней? Она сейчас очень хрупкая. Каковы ваши намерения? Ты планируешь жениться на ней?" Он ответил: "Да, я хочу жениться на ней". Она ответила: "Тогда женись, а потом поговорим".

После такого разговора у Павла Воли не было другого выхода. Он сделал предложение Ляйсан Утяшевой, и в 2012 году они поженились. Естественно, Ирина Винер присутствовала на их свадьбе. По словам Утяшевой, их тренер всегда с удовольствием посещает мероприятия своих воспитанников и поддерживает с ними тесную связь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ляйсан Утяшева: о "Танцах", Воле, деньгах и супер-жёнах // А поговорить?..
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 17-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Украина названа в качестве подозреваемой в диверсии в турецком порту Дериндже Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова
В Екатеринбурге в клуб не пустили мужчину, назвавшегося участником СВО
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
Последние материалы
Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна
Slovo: Словакия выбрала Запад и теперь горько об этом жалеет
Товарооборот Китая с Россией в январе-июле вырос на 36,5%
Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%
Мать убившего свою подругу подростка из Екатеринбурга раплакалась, услышав решение суда
Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару: "Я схватил Алку, а этот схватил Ротару"
Кардиолог перечислил начальные симптомы сердечного приступа
София Ротару запретила близким публиковать совместные с ней фотографии
Патриарх чеченской политики начнет работу с огромными финансовыми ресурсами
Кейптаунский суд признал забастовку таксистов незаконной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников