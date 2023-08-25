Российский актёр Сергей Светлаков появился на канале ТНТ

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя пять лет российский актёр Сергей Светлаков вернулся на канал ТНТ. Появление вместе с женой на мероприятии PREMIER, посвящённом новому сезону, стало радостной неожиданностью для поклонников.

Фото: Официальное сообщество Сергея Светлакова в соцсети "В Контакте"

Светлаков представил свой грядущий проект "Казачок", выход которого запланирован на весну следующего года. В этот раз актёр исполняет роль продюсера. Во время презентации Светлаков был одет в довольно скромный наряд: светлый топ, рубашку, синие джинсы и кроссовки. Его супруга выбрала лёгкое летнее платье с лоферами и чёрную кожаную куртку.

Актёр тщательно готовился к своему сольному проекту в течение нескольких лет. Он долго разрабатывал идеи, чтобы воплотить их и показать зрителям, информирует портал Passion.ru.

Недавно артист продал свой двухэтажный дом в Юрмале и заключил эксклюзивный контракт с ТНТ. Эти резкие перемены произошли в его жизни летом 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.