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Российский актёр Сергей Светлаков появился на канале ТНТ

1:06
Шоу-бизнес

Спустя пять лет российский актёр Сергей Светлаков вернулся на канал ТНТ. Появление вместе с женой на мероприятии PREMIER, посвящённом новому сезону, стало радостной неожиданностью для поклонников.

Российский актёр Сергей Светлаков появился на канале ТНТ
Фото: Официальное сообщество Сергея Светлакова в соцсети "В Контакте"

Светлаков представил свой грядущий проект "Казачок", выход которого запланирован на весну следующего года. В этот раз актёр исполняет роль продюсера. Во время презентации Светлаков был одет в довольно скромный наряд: светлый топ, рубашку, синие джинсы и кроссовки. Его супруга выбрала лёгкое летнее платье с лоферами и чёрную кожаную куртку.

Актёр тщательно готовился к своему сольному проекту в течение нескольких лет. Он долго разрабатывал идеи, чтобы воплотить их и показать зрителям, информирует портал Passion.ru.

Недавно артист продал свой двухэтажный дом в Юрмале и заключил эксклюзивный контракт с ТНТ. Эти резкие перемены произошли в его жизни летом 2023 года.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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