Продюсер Иосиф Пригожин покинул телешоу "Звёзды сошлись" на НТВ

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин не будет соведущим Леры Кудрявцевой в новом сезоне программы "Звёзды сошлись" на НТВ. Его место займёт актёр Тимур Еремеев. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.

Фото: "Иосиф Игоревич Пригожин1" by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0.

При этом не уточняется, по какой именно причине Пригожин покинул проект.

Еремеев заявил, что "готов с радостью присоединиться к команде" проекта, в ответ на поступившее предложение.

Он также назвал Кудрявцеву "большим профессионалом", добавив, что несколько лет назад пересекался с ней на одном мероприятии, однако вместе никогда не работал.

Ранее актёр вёл ряд программ на Первом канале, такие как "Семейные тайны", "У нас все дома" и "На самом деле".

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