Ксения Собчак призналась, что чуть не стала эскортницей

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время беседы с создателями и актерами документального фильма "Жизнь по вызову" жена Константина Богомолова рассказала о ситуации, в которой она едва избежала превращения в "женщину по найму". Диалог произошёл на презентации фильма, Собчак её вела.

Фото: Личный Инстаграм-аккаунт Собчак

Ксения Собчак поделилась, что этот инцидент произошел после её переезда из Санкт-Петербурга в Москву на учебу в МГИМО. По словам Собчак, к ней подошёл незнакомый мужчина, представившийся стилистом. Он утверждал, что сотрудничает с известными глянцевыми изданиями, и пригласил её принять участие в фотосессии. Однако Ксения сразу почувствовала неладное и отклонила предложение.

"Дальше ко мне подходит моя подруга и говорит: "Никогда больше не говори с этим человеком! Беги от него! Это Пётр Листерман! Если тебя увидят рядом с ним, конец всему!" — рассказывала Собчак.

Важно отметить, что Петр Листерман является владельцем VIP-агентства знакомств, обслуживающего состоятельных мужчин. В определённых кругах его в разговорной речи называют "продавцом лохматого золота".

Ранее мы сообщали, что Собчак предположила, что бизнесмена Олега Тинькова в ЕС могут подвергнуть "культуре отмены" за слова про "негров".

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