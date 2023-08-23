Собчак уверена, что Тинькова "отменят в Европе" за слова про "негров"

Ксения Собчак считает, что Олег Тиньков своими нападками на владельца ФК "Краснодар" Сергея Галицкого обрёк себя на "отмену" в Европе.

Фото: Youtube

Собчак обратила внимание на слова Тинькова о том, что у Галицкого в команде "бегают негры" и там полно "чёрных".

"Кажется, Тинькова скоро отменят и в Европе", — выразила своё мнение Собчак.

Журналистка предположила, что такие заявления бывшему владельцу банка "Тинькофф" не простят.

"На Западе за такие слова отменяют вообще-то", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский отреагировал на новость о снятии санкций с Олега Тинькова.

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