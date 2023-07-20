Садальский отреагировал на новость о снятии санкций с Олега Тинькова

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский считает, что банк, ранее принадлежащий бизнесмену Олегу Тинькову, необходимо проверить с помощью контрразведчиков.

Фото: ya.ru

Садальский отреагировал на новость о том, что с Олега Тинькова сняли британские санкции.

Артист назвал "Тинькофф Банк" странным.

"Клиентуру этого банкира через месяц можно смело заносить в базу контрразведки для профилактики. Почему этот банк ещё не прихлопнули в России?! Предатели!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков призвал своего сына отомстить режиму, сложившемуся в России.

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