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Юмористка Наталья Медведева рассказала о ссорах с мужем

0:53
Шоу-бизнес

Известная российская актриса и звезда шоу Comedy Woman Наталья Медведева замужем за капитаном команды КВН "СТЭПиКо" Александром Коптелем. По словам артистки, в их конфликтах нет места юмору. Фрагментами личной жизни она поделилась в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Юмористка Наталья Медведева рассказала о ссорах с мужем
Фото: Инстаграм-аккаунт Натальи Медведевой

"Если мы ссоримся, мы забываем вообще, что юмор существует, что мы вообще из юмора", — призналась Медведева.

При этом, если кто-то находится в хорошем настроении, то ссоры скорее всего не будет. Но если уж конфликт начался и разгорелся, то юмору там нет места.

Наталья Медведева признавалась, что не хочет уезжать из России, так как ей нравится развлекать народ на русском языке.

Ранее звезда КВН Елена Борщева рассказала, как она находит компромиссы в ссорах с мужем-бодибилдером.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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