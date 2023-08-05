Российская юмористка Елена Борщева в беседе с порталом Mail.ru поделилась подробностями семейной жизни. Звезда КВН призналась, что может ругаться с супругом-бодибилдером практически каждый день.
По словам юмористки чаще всего недопонимания возникаю из-за бытовых вопросов.
"Но мы действительно умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем", — отметила она.
Борщева добавила, что еще в начале отношений они с мужем сильно поругались и долго не разговаривали. Однако Елена поняла, что ей не нравится играть в "молчанку", поэтому она первой пошутила и разрядила обстановку.
Звезда КВН Елена Борщева и бодибилдер Валерий Юшкевич вместе практически двадцать лет. В 2005 году пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту и Уму.
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