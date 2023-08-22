Певица Татьяна Плаксина постоянно привлекает внимание к собственной персоне после того, как начала строить карьеру в шоу-бизнесе. Иногда она это делает при помощи эпатажных поступков, порой фанатов удивляют ее заявления, но сегодня она удивила публику своим неоднозначным нарядом.
Она опубликовала в своем личном блоге видеоролик из ресторана, на кадрах она запечатлена в черном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. Она сидела на стуле за кулисами и подпевала выступающей на сцене матери.
Поклонники пришли в восторг от ее наряда и ее фигуры, они отметили, что звезда отлично выглядит. Но нашлись и те, кто раскритиковал Плаксину за слишком откровенный наряд. Татьяна внимательно следит за своей фигурой и не стесняется демонстрировать ее в Сети.
Ранее Татьяна Плаксина похвасталась своим гибким телом.
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