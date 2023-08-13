Певица Татьяна Плаксина похвасталась гибким телом

Дочь Любови Успенской решила построить сольную карьеру. Певица поделилась с поклонниками в социальных сетях моментами подготовки к выступлению.

Фото: youtube.com

33-летняя Татьяна Плаксина опубликовала в соцсетях забавное видео из гримерки. Звезда в белоснежном наряде показала, как ей приходиться "прогибаться" на стуле, чтобы сделать объемную укладку волос.

"Секреты красоты от моего любимого Алишера", — поделилась певица лайфхаком своего стилиста.

Поклонники оценили навыки гибкости Плаксиной, а в комментариях также отметилась певица Слава. Звезда написала: "Моя любовь!".

Стоит отметить, что дочь Успенской работает с очень известным стилистом. В разное время Алишер сотрудничал с Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Анитой Цой, Жасмин и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Татьяна Плаксина рассказала, что не собирается придавать публичной огласке свои отношения.

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