Певица Лолита Милявская считает себя женщиной без комплексов, поэтому свободно может обсуждать с подписчиками в соцсетях недостатки своей внешности. Недавно артистка призналась, что заподозрила у себя ожирение.
На мыли об ожирении певицу натолкнул репортаж Ксении Собчак, в котором эндокринолог заявил, что женщины с талией больше 79 сантиметров имеют ожирение.
"У меня дома была только строительная линейка. Я этой строительной линейкой и измерила талию. Она 81 сантиметр", — сообщила 59-летняя артистка в опубликованном видео.
После этого звезда поинтересовалась у своей стилистки Илоны, есть ли у нее какой-то наряд, который сойдется на ней. В ответ женщина с иронией отметила, что в гардеробе Лолиты вся одежда имеет эффект "сглаживания ожирения".
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