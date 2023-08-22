Певица Лолита Милявская заподозрила у себя ожирение

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская считает себя женщиной без комплексов, поэтому свободно может обсуждать с подписчиками в соцсетях недостатки своей внешности. Недавно артистка призналась, что заподозрила у себя ожирение.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

На мыли об ожирении певицу натолкнул репортаж Ксении Собчак, в котором эндокринолог заявил, что женщины с талией больше 79 сантиметров имеют ожирение.

"У меня дома была только строительная линейка. Я этой строительной линейкой и измерила талию. Она 81 сантиметр", — сообщила 59-летняя артистка в опубликованном видео.

После этого звезда поинтересовалась у своей стилистки Илоны, есть ли у нее какой-то наряд, который сойдется на ней. В ответ женщина с иронией отметила, что в гардеробе Лолиты вся одежда имеет эффект "сглаживания ожирения".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.