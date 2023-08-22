Актер Алексей Чадов поделился редкими кадрами с матерью

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Алексей Чадов редко делится с поклонниками в соцсетях подробностями семейной жизни. Однако недавно он опубликовал видео, в котором можно увидеть мать артиста.

Фото: личная страница Алексея Чадова в Инстаграм

Мать знаменитых актеров Галина Чадова практически всю жизнь одна воспитывала детей. Отец Александр погиб в результате несчастного случая во время работы на стройке. Алексею тогда было всего 5 лет. В одном из интервью актер рассказывал, что они старались помогать матери: не просили лишнего и искали возможность подработки.

Напомним, что Алексей Чадов был в браке со своей коллегой Агнией Дитковските, у них есть общий сын Федор. Супруги развелись спустя год после рождения ребенка. Тогда мама актера публично обвинила актрису в расставании пары.

Сейчас 41-летний Чадов-младший состоит в отношениях с моделью Лейсан Галимовой. Впервые пара публично заявила, что встречаются на премии журнала GQ в 2021 году

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