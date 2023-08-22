Певица Слава проводит отпуск с изменившим ей мужем Данилицким

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, в прошлом году рассказала поклонникам в соцсетях, что рассталась с супругом, который старше ее на 28 лет. По слухам, поводом для разрыва с Анатолием Данилицким стала измена бизнесмена. Но, видимо, артистка забыла все обиды, и сейчас бывшие супруги проводят время вместе.

Фото: prt scr youtube.com/Русское радио

Накануне певица опубликовала в социальных сетях видео с отдыха вместе с бизнесменом. В кадре экс-супруг Славы смешивает коктейли в пляжном баре.

"Моя любовь! Толя! Вот наш коктейль любимый для вас", — подписала ролик 43-летняя артистка.

Напомним, что пара рассталась после 18 лет совместной жизни. Однако недавно певица Слава призналась, что решила дать шанс своему избраннику и сейчас она признается, что ей очень хорошо с Данилицким. По ее словам, отношения стали еще крепче.

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