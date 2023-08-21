Актриса Юлия Высоцкая поделилась кадрами с дня рождения Кончаловского

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский вместе уже больше 25 лет, но они не любят делиться своим личным в соцсетях. Однако, иногда они все же позволяют себе приоткрыть завесу их интимной жизни.

Фото: личный аккаунт Юлии Высоцкой в Инстаграм

Вчера, 20 августа, у Андрея Кончаловского был день рождения, знаменитому режиссеру стукнуло 86 лет. Супруга, скромница и красавица, написала лаконичный пост.

"Сегодня родился Мой Человек! Андрей Кончаловский. Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине", — призналась Высоцкая.

Отпраздновать событие звездное семейство решило в Италии — в местном ресторане собрались самые близкие Кончаловского. Юлия Высоцкая показала несколько кадров.

На одном снимке она прильнула к мужу, а он трогательно целует ее в макушку. На другом фото они запечатлены с 20-летним сыном.

"И так все понятно. С днем рождения, мой человек, мой друг, мой мужчина, мой режиссер", — трогательно обратилась к мужу Юлия.

Ранее Юлия Высоцкая написала трогательный пост в честь дня рождения Кончаловского.

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