Фигуристка Татьяна Навка показала редкие фото 9-летней дочери от Пескова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня юная Надежда Пескова отмечает свое 9-летие. Ее звездная мать Татьяна Навка опубликовала редкие фотоснимки дочери и поздравила ее с праздником.

Фото: личная страница Татьяны Навки в Инстаграм

В своем обращении, которое появилось в личном блоге фигуристки, она назвала свою наследницу "своим продолжением, своим сердцем и своей любовью".

"Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим", — написала под фотографиями дочери Татьяна Навка.

Татьяна Навка счастливая жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 1 августа супруги отметили восьмилетнюю годовщину со дня свадьбы.

Общая дочь Навки и Пескова Надежда пошла по стопам матери и занимается фигурным катанием

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