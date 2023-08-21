Певец Митя Фомин отрастил усы для более брутального образа

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Митя Фомин любит экспериментировать со своей внешностью. Для нового образа артист решил отрастить усы.

Фото: prt scr youtube.com/СТС

Музыкант выступил на фестивале молодого искусства "Таврида. АРТ" в Крыму. Поклонники обратили внимание на новый образ артиста с пышными усами. По словам Фомина, он решил отрастить растительность на лице, чтобы выглядеть более брутальным.



"Но я хочу, знаете, прийти в барбершоп, чтобы мне подсказали сделать их уже, шире, ниже выше — чтобы это уже сделал специалист. Хочу чтобы усы перешли в какую-то мою историю, потому что кто-то сразу с почтальоном Печкиным сравнивает, кто-то с Юрием Соломиным. Но в любом случае такие позитивные ассоциации", — поделился Фомин в беседе с "Пятым каналом".

Артист также отметил, что из-за природных особенностей организма выглядит очень молодо в свои 49 лет. Он считает, что усы придали ему статусности и мужественности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.