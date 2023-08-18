Композитор Александр Градский зарабатывал 15 тысяч долларов за полчаса

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Со смерти артиста Александра Градского прошло почти два года, а борьба за его наследство все еще ведется. Кажется, будто судам нет конца и края. Сегодня на оставленное музыкантом имущество претендуют четверо детей, его вдова и первая супруга.

Фото: prt scr youtube.com/Данил Дрозденко

Журналисты "МК" решили узнать, сколько брал за выступления еще при жизни композитор и артист Александр Градский. Как оказалось, по меркам шоу-бизнеса он был далеко не самым высокооплачиваемым. Так, за 30 минут работы он брал 15 тысяч долларов.

Музыкант никто не снижал ставку, так как знал — уступишь один раз, и о скидке будут просить все.

"Основные деньги Александр Борисович зарабатывал на телевидении, там он был высокооплачиваемым", — приводят слова близких Градского журналисты "МК".

При этом он мог спокойно выступать на праздниках у своих друзей, отдаваясь полностью. Но за это он не брал ни копейки.

При жизни он не хвастался своим заработком, не менял машины и не стремился окружить себя дорогостоящими вещами. Однако ценил комфорт, поэтому вкладывался в строительство и отделку своего дома.

Ранее стало известно, во сколько оценили наследство Ирины Мирошниченко, у которой не осталось наследников.

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