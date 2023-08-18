Певица Анна Семенович ответила хейтерам на сравнение с Пугачевой

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович накануне сообщила, что решила повторно заморозить яйцеклетки, если в будущем решит родить ребенка. Звезда столкнулась с критикой в Сети из-за того, что не собирается рожать ребенка сейчас.

Фото: prt scr youtube.com/Анна Семенович

Пользователи набросились на Семенович, которая продолжает оставаться бездетной в 43 года и заморозила свои яйцеклетки. Комментаторы сравнили артистку с Пугачевой, которая в пожилом возрасте обзавелась наследниками.

"Пишут, что я как "баба Алла"…Кому смешно, можете проходить мимо и отписываться от меня. Я замораживаю яйцеклетки во столько, во сколько я этого хочу. И рожаю детей тогда, когда я хочу. Не обязана спрашивать разрешения у вас. Захочу — и в 50 стану мамой или в 60 лет. И это прекрасно", — заявила звезда.

Артистка отметила, что каждый может сам выбирать, когда ему становиться родителями. По ее словам, у нее есть силы и деньги, поэтому она может себе позволить себе это в любом возрасте.

Напомним, что впервые Анна Семенович прошла процедуру по заморозке яйцеклеток 2021 году. Недавно она решила повторить эту операцию, о чем рассказала в своих соцсетях.

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