65-летний Алек Болдуин, застреливший оператора может стать фигурантом уголовного дела

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что актер Алек Болдуин может снова столкнуться с судом по делу, которое имеет двухлетнюю давность. В апреле ему были сняты обвинения в непредумышленном убийстве режиссера Галины Хатчинс, в которую актер выстрелил из реквизитного пистолета на съемках фильма "Ржавчина". Болдуин утверждал, что оружие самостоятельно сработало, но последняя судебная экспертиза показала обратное. Эксперты реконструировали событие и выяснили, что пуля могла быть выпущена только при нажатии на курок.

Фото: "Equator Price with Alec Baldwin" by UNclimatechange is licensed under CC BY 2.0.

Сегодня прокуратура объявит, станет ли актер фигурантом уголовного дела. На Алека подали в суд как члены съемочной группы, так и семья погибшего режиссера. Дальнейшие развития этого дела будут известны после объявления судебного решения.

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