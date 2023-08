Your browser does not support the audio element.

Super.ru пишет, что актер Алек Болдуин может снова столкнуться с судом по делу, которое имеет двухлетнюю давность. В апреле ему были сняты обвинения в непредумышленном убийстве режиссера Галины Хатчинс, в которую актер выстрелил из реквизитного пистолета на съемках фильма "Ржавчина". Болдуин утверждал, что оружие самостоятельно сработало, но последняя судебная экспертиза показала обратное. Эксперты реконструировали событие и выяснили, что пуля могла быть выпущена только при нажатии на курок.

Фото: "Equator Price with Alec Baldwin" by UNclimatechange is licensed under CC BY 2.0.