Актриса Анна Легчилова показала редкое фото 7-летнего сына от Бочкина

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Легчилова поделилась с поклонниками в социальных сетях радостным событием. Накануне ее сыну Ивану исполнилось 7 лет. В честь этого праздника звезда опубликовала редкое семейное фото.

Фото: личный аккаунт Анны Легчиловой в Инстаграм

Актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин в браке уже двадцать лет, но родителями они стали только в 2016 году. Рождение мальчика, которого назвали Иваном, супруги скрывали практически три года. При этом пара по сей день старается как можно реже показывать его в соцсетях. Однако в честь 7-летия наследника, артистка поделилась семейным снимком.

"Моя любовь!", — написала звезда.

На снимке, сделанным во время отдыха в Юрмале, 53-летняя Анна позирует рядом с 66-летним Бочкиным, который держит на руках наследника. Стоит отметить, что поклонники впервые смогли разглядеть внешность мальчика, поскольку до этого звезда публиковала фотографии Ивана со спины или сбоку.

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