Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на оскорбления стилиста Александра Рогова

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева не стала терпеть хамство в свою сторону и ответила стилисту, заявившему, что артистка не умеет одеваться.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Леры Кудрявцевой

Российский стилист Александр Рогов недавно раскритиковал образ Леры Кудрявцевой, поместив телеведущую на пятое место в список самых "безвкусных звезд отечественного шоу-бизнеса". К слову, она разделила это место с Анастасией Волочковой.

"Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша", — ответила Кудрявцева Александру Рогову.

Более того, телеведущая нашла в Сети фотографии Рогова, на которых тот также далек от понятия "стильный". Звезда принялась публично высмеивать и намекать, что Александр не является большим профессионалом в своей сфере.

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