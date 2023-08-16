Настя Ивлеева была выбрана на главную роль в новом фильме "Мальвина". Вместе с ней также снимаются Никита Ефремов и Марина Васильева. Настя играет Мальвину, одну из ключевых ролей в проекте, который выпускают продюсерская компания "Марс Медиа" и онлайн-кинотеатр Kion.
Peopletalk пишет, что сразу после анонса своего участия в фильме, Настя начала активно делиться фотографиями и видео со съемок, особенно с новыми образами своего персонажа. Недавно она представила классический наряд Мальвины: нежно-голубое пышное платье, панталоны, белые гольфы и черные туфли. Конечно же, не обошлось без объемного банта на голове, ведь это неотъемлемая часть образа героини.
Однако, по предварительным фотографиям со съемок, команда фильма не ограничилась только классическим образом Мальвины. Костюмеры экспериментировали с современными интерпретациями героини, включая роковой образ с укороченной кожаной курткой и несколькими ожерельями. Релиз "Мальвины" запланирован на 28 марта 2024 года.
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