Учивший Пугачёву и Буйнова клоун Андрюша резко изменился за две недели до смерти

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В Москве 14 августа на 86-м году жизни скончался легендарный клоун Андрюша (Андрей Николаев), который был обладателем высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар". О последних днях жизни артиста рассказал сотрудник "Росгосцирка" Юрий Халявин, которому удалось пообщаться с ним незадолго до смерти, в беседе с "МК".

Фото: Стоп-кадр с видео

Он отметил, что позвонил Николаеву, чтобы сообщить о выдвижении его кандидатуры на премию фонда "Артист". И услышал какой-то болезненный голос.

Говорил Андрей Николаевич медленно, объясняя это усталостью. Однако он прислал анкету со своим послужным списком.

По словам Халявина, было это в субботу, а на следующий звонок уже никто не ответил.

Собеседник издания добавил, что Николаев жил один, но был совершенно самостоятельным. И ещё две недели назад его невозможно было перебить в разговоре. Поэтому резкие изменения и вызвали удивление.

"Я знаю, что уже в "Росгосцирк" приходят телеграммы — за рубежом знают об утрате. Да и ученики его, наверное, плачут, даже те, кто сейчас не в стране. Ведь он учил и Пугачёву, и Сергея Дитятева, Александра Буйнова…", — отметил сотрудник цирка.

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