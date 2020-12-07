Башкирские депутаты хотят внести в ГД законопроект, запрещающий в России передвижные зоопарки, цирки и дельфинарии. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал дрессировщик, народный артист России, народный учитель России, почетный профессор Московских государственных университетов культуры Москвы и Белоруссии Юрий Куклачёв.

"В целом я не поддерживаю передвижные зоопарки. Другое дело, когда мы с кошками ездим, они находятся в специальных вольерах. А как зоопаркам переезжать? Стационарный зоопарк — да, а в передвижных животные находятся в клетках, это очень нехорошо.

Если люди хотят содержать передвижные зоопарки, то они должны создавать условия животным. Надо проверять, чтобы для животных были созданы все условия — вольеры, правильное питание, лечение. Вот за чем надо следить. Если Госдума запретит передвижные зоопарки, это приведёт к печальным последствиям.

Надо к этому вопросу подходить с умом.

Запрещать не надо, надо просто следить, как там относятся к животным. Я за то, чтобы к животным было хорошее отношение", — пояснил собеседник "Правды.Ру".