Башкирские депутаты подготовили законопроект, согласно которому в республике будут запрещены зоопарки и дельфинарии.
Проект закона планируется внести в Госдуму.
По мнению членов курултая Республики Башкирия необходимо внести изменения в статью закона об ответственном обращении с животными, а именно — ввести запрет на деятельность мобильных зоопарков и дельфинариев.
Инициатива продиктована тем, что животным в таких условиях очень тяжело — им мало места, пищи, ухода и лечения.
Глава республиканского парламента Константин Толкачёв привёл в пример другие страны, в которых работа таких заведений запрещена.
Если Госдума поддержит законопроект регионалов, то он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Таким образом, у владельцев животных будет полгода, чтобы перейти на постоянный режим работы или передать питомцев стационарным заведениям.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в английском зоопарке родилось одно из самых редких животных в мире.
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