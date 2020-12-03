В Башкирии хотят закрыть зоопарки и дельфинарии

Башкирские депутаты подготовили законопроект, согласно которому в республике будут запрещены зоопарки и дельфинарии.

Проект закона планируется внести в Госдуму.

По мнению членов курултая Республики Башкирия необходимо внести изменения в статью закона об ответственном обращении с животными, а именно — ввести запрет на деятельность мобильных зоопарков и дельфинариев.

Инициатива продиктована тем, что животным в таких условиях очень тяжело — им мало места, пищи, ухода и лечения.

Глава республиканского парламента Константин Толкачёв привёл в пример другие страны, в которых работа таких заведений запрещена.

Если Госдума поддержит законопроект регионалов, то он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Таким образом, у владельцев животных будет полгода, чтобы перейти на постоянный режим работы или передать питомцев стационарным заведениям.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в английском зоопарке родилось одно из самых редких животных в мире.