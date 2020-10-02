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Автор Евгений Стриж

Одно из самых редких животных в мире родилось в зоопарке Англии

Представители зоопарка Marwell Wildlife поделились радостной новостью: у пары африканских диких ослов успешно родился малыш. Медицинский осмотр показал, что он полностью здоров.

Одно из самых редких животных в мире родилось в зоопарке Англии

"Родители, Джахра и Ларс, также чувствуют себя хорошо. Рождение африканского дикого осла — это невероятно значимое событие. Только в трех зоопарках страны есть африканские ослы, и их размножение — вопрос чрезвычайной важности", — отметил менеджер Marwell Wildlife Ян Гудвин.

Размножаться готовы. Что мешает?

Событие действительно знаменательное: по данным EndangeredList. org, в дикой природе обитает менее 600 африканских диких ослов.

Веками отлавливаемые для дрессировки и приручения, а также скрещивания с другими видами, на сегодня африканские дикие ослы популярны еще и у любителей традиционных медицинских практик. Проблемой также является неконтролируемый выпас домашнего скота, из-за которого у ослов нет возможности попасть на водопои и наиболее качественные пастбища.

При этом ослы прекрасно переносят невзгоды, и в случае принятия комплекса защитных мер вполне могут расплодиться и быстро восстановить численность. Это было доказано в том числе экспериментально: например, все ослы в Европе и США являются потомками группы из зоопарка Базеля (Швейцария). Этот же зоопарк держит рекорд по числу рожденных в неволе особей: 36 ослов.

На счету каждый осел: в мире их меньше 1000

На сегодня суммарно в мире осталось менее 1000 африканских диких ослов: менее 600 в дикой природе и примерно 150 в мировых зоопарках. Поэтому специалисты ведут тщательный мониторинг региона, в котором они исторически обитают (окрестности Красного моря) в поисках групп ослов. На данный момент известно о группах, успешно живущих на севере Эфиопии, а также в Эритрее и Сомали.

Одной из ключевых проблем в размножении этого вида считается малое потомство: обычно рождается один, очень редко — два детеныша. При этом спаривание возможно круглый год, а малыши уже в 6-9 месяцев становятся самостоятельными, что повышает шансы на выживание.

Поскольку ослы исторически жили в засушливом климате, важнейшим компонентом их адаптации в зоопарках Европы становится уход за копытами, которые при излишней влажности могут стать очагами инфекции и деформироваться. Зато при средней температуре тела в 37 градусов они отлично переносят волны жары, характерные для Европы последних нескольких лет.

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Темы англия зоопарк редкие животные
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