Певица Натали призналась в любви к скончавшемуся мужу

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Натали продолжает переживать утрату любимого человека — в конце июля этого года в возрасте 53 лет скончался ее супруг Александр Рудин. Артистка поделилась с поклонниками в соцсетях видео с супругом, которое сопроводила трогательным постом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натали

Звезда опубликовала слайд-шоу из редких семейных кадров, которые были сделаны за 32 года совместной жизни Натали и Александра. Видеоряд сопровождался треком "Мужчина-мечта", который она в свое время посвятила мужу.

"Как же я его любила… Как же я его люблю… Все мои достижения и успехи посвящаю мужу… У него был уникальный дар, он создавал атмосферу тепла, безопасности, свободы, и в то же время защищенности, юмора и интереса не только для меня, своей жены, но и для всех людей, которые со мной взаимодействовали и творили. Это очень дорогого стоит в нашем мире, когда человек не давит, а дарит", — написала Натали.

Натали поблагодарила всех поклонников, которые поддержали ее в трудную минуту. Кроме того, отдельные слова признательности она выразила своему брату Антону. Пользователи в комментариях к публикации принесли свои соболезнования и пожелали певице поскорей оправиться.

Напомним, что в супруг певицы Натали продюсер Александр Рудин скончался 30 июля в возрасте 53 лет. Мужчина был обнаружен без сознания на козырьке подъезда собственного дома. Причиной смерти мужа певицы стало падение с высоты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.