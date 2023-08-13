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Леонид Агутин не повернулся к певцу SHAMAN`у на шоу "Голос", поскольку он не звучал как гибкий артист

2:05
Шоу-бизнес

Российский певец и композитор Леонид Агутин поделился причинами, по которым он не выбрал участника Ярослава Дронова, известного как Shaman, на шоу "Голос".

Леонид Агутин не повернулся к певцу SHAMAN`у на шоу "Голос", поскольку он не звучал как гибкий артист
Фото: youtube.com

Певец приобрёл известность благодаря исполнениям патриотических песен. Однако он ранее принимал участие в различных музыкальных конкурсах, включая шоу "Голос" на Первом канале. В ходе слепых прослушиваний Дима Билан и Пелагея выбрали его, а Леонид Агутин и Александр Градский оставили его без внимания.

В своём разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец в рамках её авторской программы на YouTube Агутин объяснил своё решение. Он отметил, что помнит Дронова, который даже добрался до финала и получил хорошее признание от зрителей. Тем не менее, Агутин признал, что не был уверен, как эффективно сотрудничать с таким участником и поэтому не выбрал его.

"Голос сильный, но не повернулся, потому что не понимал, что с этим делать. Направление его творчества и пения очень ровное. Прям слышно, что SHAMAN — народник. Я не говорю, что это плохо, это замечательно, но народница у нас Пелагея", — сообщил Агутин.

Кроме того, Агутин пояснил, что иногда возникали ситуации, когда участников оценивают несправедливо. По его словам, после завершения выступления они чувствовали себя неловко, осознавая, что конкурсант прекрасно выглядит и великолепно поёт, но не прошёл дальше. Певец отметил, что в таких случаях они предлагали исполнить другую песню и осознавали, что неудача произошла из-за выбранного репертуара.

"Мне очень важно выбрать музыканта, а не певца. В голосе Ярослава я этого не услышал. Хотя, как оказалось потом, он очень музыкально подвижный человек. Сам себе автор. Но спиной он не звучал как гибкий артист", — признался композитор.

Агутин сообщил, что ему хотелось экспериментировать.

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SHAMAN — Я РУССКИЙ (Новогодний эфир 2023)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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