Российский певец и композитор Леонид Агутин поделился причинами, по которым он не выбрал участника Ярослава Дронова, известного как Shaman, на шоу "Голос".
Певец приобрёл известность благодаря исполнениям патриотических песен. Однако он ранее принимал участие в различных музыкальных конкурсах, включая шоу "Голос" на Первом канале. В ходе слепых прослушиваний Дима Билан и Пелагея выбрали его, а Леонид Агутин и Александр Градский оставили его без внимания.
В своём разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец в рамках её авторской программы на YouTube Агутин объяснил своё решение. Он отметил, что помнит Дронова, который даже добрался до финала и получил хорошее признание от зрителей. Тем не менее, Агутин признал, что не был уверен, как эффективно сотрудничать с таким участником и поэтому не выбрал его.
"Голос сильный, но не повернулся, потому что не понимал, что с этим делать. Направление его творчества и пения очень ровное. Прям слышно, что SHAMAN — народник. Я не говорю, что это плохо, это замечательно, но народница у нас Пелагея", — сообщил Агутин.
Кроме того, Агутин пояснил, что иногда возникали ситуации, когда участников оценивают несправедливо. По его словам, после завершения выступления они чувствовали себя неловко, осознавая, что конкурсант прекрасно выглядит и великолепно поёт, но не прошёл дальше. Певец отметил, что в таких случаях они предлагали исполнить другую песню и осознавали, что неудача произошла из-за выбранного репертуара.
"Мне очень важно выбрать музыканта, а не певца. В голосе Ярослава я этого не услышал. Хотя, как оказалось потом, он очень музыкально подвижный человек. Сам себе автор. Но спиной он не звучал как гибкий артист", — признался композитор.
Агутин сообщил, что ему хотелось экспериментировать.
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