Певец Леонид Агутин мечтал стать народным артистом в 50 лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Леонид Агутин признался, что на 50-летний юбилей мечтал получить звание народного артиста. Личным моментом он поделился в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец для YouTube-канала "Стрелец-молодец".

Фото: newinform.com

По словам Агутина, в 50 лет у него действительно случился бзик на эту тему. Ему казалось, что это будет отличным подарком, к тому же его мама была бы счастлива.

Агутин вспомнил, что на тот момент министр культуры ему сказал, что придется набраться терпения, так как награды "не оказалось в разнарядке".

"Мне вручили орден, медаль какую-то. Она хорошая, почетная и замечательная", — заявил певец.

Но в душе артист считает себя народным исполнителем, хотя и звание заслуженного его вполне устраивает.

В этом же интервью Леонид Агутин рассказал, как произошел его первый поцелуй с нынешней супругой Анжеликой Варум. По его словам, в случившемся виноват Константин Эрнст.

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