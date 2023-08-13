Певец Леонид Агутин впервые поцеловался с Варум по приказу Эрнста

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин дал большое интервью в YouTube-шоу "Стрелец-молодец". В беседе с журналисткой была задета тема отношений с супругой артиста Анжеликой Варум. Леонид рассказал, как познакомилась одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Фото: Instagram

55-летний артист рассказал, что первый поцелуй произошел во время записи новогоднего шоу "Старые песни о главном", в котором звезды играли Штирлица и его возлюбленную. По воспоминаниям Леонида, романтический момент произошел прямо на съемочной площадке, а инициатором поцелуя стал продюсер Первого канала Константин Эрнст.

"И вот мы прижались друг к другу, камера вокруг нас кружится. Тупим, естественно. Прибегает Эрнст и кричит: "Ну что вы смотрите? Целуйтесь! Надо! Что, вы ни разу этого не делали?" Мы не сказали оба — нет. Пришлось делать вид, мол, да, целовались, все что говорят — правда". Первый поцелуй произошел при Эрнсте", — поделился воспоминаниями Агутин.

Напомним, что Леонид Агутин и Анжелика Варум начали встречаться в 1997 году, а в 1999 году них родилась дочь, которую назвали Елизаветой-Марией. Через год после появления девочки на свет пара официально расписалась.

Ранее Леонид Агутин рассказал, почему уже несколько лет не виделся с дочкой от первого брака.

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