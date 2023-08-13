Певец Прохор Шаляпин считает Волочкову и Джигурду изгоями российского шоу-бизнеса

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Прохор Шаляпин дал интервью на YouTube-канале "PROЖизнь". В беседе с журналисткой он рассказал о лицемерии в отечественном шоу-бизнесе.

Фото: youtube.com

По словам артиста, все читают его, Анастасия Волчкову и Никиту Джигурду самыми скандальными и порочными, однако он уверен, что ситуация обстоит иначе.

"Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!", — заявил Шаляпин.

Певец отдельно выразил свое восхищение Волочковой, которая "никого из себя не строит". По его слова, балерина в жизни и на сцене — всегда настоящая. Он также отметил, что престарелые артисты завидуют молодым и не хотят уступать свое место в шоу-бизнесе.

"Я же вижу какие неискренние, злые, ведьмы на эстраде, или мужики-артисты, которые ненавидят всех. Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи", — подчеркнул певец.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что устал от любовных отношений, поэтому не хочет новых знакомств с женщинами.

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