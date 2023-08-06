Российский актер Кирилл Сафонов живет вместе с супругой певицей Сашей Савельевой в Израиле. Некоторое время назад в эту страну эмигрировали его родственники. Сегодня артист поделился в соцсетях трагической новостью.
В 2018 году Кирилл Сафонов вместе со своей супругой в Израиле были на свадьбе племянника актера — Никиты. А сегодня стало известно, что молодой человек умер.
"Никитушки больше нет с нами. Похороны состоятся завтра 07/08/2023 в 13:00 на Ашкелонском кладбище", — отметил Сафонов.
Актер опубликовал в соцсетях фотографию Никиты, который сидит в инвалидном кресле, а из его горла торчит труба для дыхания. Известно, что племянник актера был болен боковым амиотрофическим склерозом (БАС), при котором происходит деградация центральной нервной системы.
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