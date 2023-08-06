Попавшая в жуткое ДТП певица Лада Дэнс перестала брать трубку и выходить на связь.
"Я тоже не могу до Лады дозвониться", — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, которого цитирует "МК".
Продюсер добавил, что такое у них впервые, раньше артистка всегда была на связи.
Журналисты издания добавили, что у них тоже не получилось связаться с артисткой.
Ранее стало известно, что артистка оказалась жертвой ДТП, когда ехала с частного концерта в Подмосковье. Певицу, получившую травму позвоночника и сотрясение мозга, увезли в больницу. По словам Пудовкина, состояние Лады Дэнс медики считают тяжёлым.
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