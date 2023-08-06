Попавшая в ДТП Лада Дэнс не выходит на связь

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Попавшая в жуткое ДТП певица Лада Дэнс перестала брать трубку и выходить на связь.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

"Я тоже не могу до Лады дозвониться", — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, которого цитирует "МК".

Продюсер добавил, что такое у них впервые, раньше артистка всегда была на связи.

Журналисты издания добавили, что у них тоже не получилось связаться с артисткой.

Ранее стало известно, что артистка оказалась жертвой ДТП, когда ехала с частного концерта в Подмосковье. Певицу, получившую травму позвоночника и сотрясение мозга, увезли в больницу. По словам Пудовкина, состояние Лады Дэнс медики считают тяжёлым.

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Лада Дэнс пострадала в результате ДТП