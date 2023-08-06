Киркоров отреагировал на очерняющие его слухи: обсуждают лучших

Филипп Киркоров ответил тем, кто пускает против него грязные слухи.

Фото: rbc.ru

Король российской эстрады в очередной раз продемострировал свою атлетическую фигуру с кубиками на животе.

Певец в своём посте упрекнул хейтеров, которые распространяют о нём очерняющие его сведения.

Киркоров считает, что слухи пускают только про людей, которые являются личностями.

"Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", — написал Киркоров в своём микроблоге.

Ранее Алексей Панин* передал переписку с Киркоровым украинским журналистам.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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