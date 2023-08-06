Филипп Киркоров ответил тем, кто пускает против него грязные слухи.
Король российской эстрады в очередной раз продемострировал свою атлетическую фигуру с кубиками на животе.
Певец в своём посте упрекнул хейтеров, которые распространяют о нём очерняющие его сведения.
Киркоров считает, что слухи пускают только про людей, которые являются личностями.
"Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", — написал Киркоров в своём микроблоге.
Ранее Алексей Панин* передал переписку с Киркоровым украинским журналистам.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.