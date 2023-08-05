Подруга Ирины Мирошниченко рассказала, что семья актрисы не будет спорить из-за наследства

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покойная актриса Ирина Мирошниченко оставила после себя две кварты в центре Москвы, а также счета в банках. Недавно стало известно, кому это состояние может достаться.

Фото: novyefoto.ru

Актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая дружила с Мирошниченко, в комментарии "КП" сообщила, что Ирина Петровна могла даже не оставить завещания. По ее словам, споров среди родственников из-за наследства не будет. Она считает, что среди окружения великой артистки не было людей, которые готовый устроить конфликт на этом фоне.

Напомним, что актриса Ирина Мирошниченко в июле 2023 года несколько дней провела дома с тяжелой формой гриппа, не желая обращаться к врачам. 30 июля Мирошниченко была госпитализирована. Несколько дней она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. 3 августа Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в больничной койке, так и не приходя в сознание.

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