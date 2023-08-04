Певица Лиззо отреагировала на выдвинутые против неё обвинения

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Лиззо (Lizzo), также известная как Мелисса Вивиан Джефферсон, впервые отреагировала на обвинения в домогательствах и создании невыносимой обстановки внутри своей команды. В посте в социальных сетях, как сообщает TMZ, Лиззо прокомментировал обвинения, назвав их сфабрикованными.

Фото: insider .com

Лиззо уточнила, что обвинения были выдвинуты бывшими сотрудниками, которые уже признали своё неприемлемое и непрофессиональное поведение во время тура. Певица отметила, что эти люди теперь используют обвинения в её адрес как средство отвлечь внимание от собственных действий.

1 августа стало известно, что три бывшие танцовщицы Lizzo обвинили её в сексуальных домогательствах и создании невыносимой атмосферы внутри группы. В документах утверждалось, что певица заставляла их сопровождать её в стриптиз-клубы, заставляла их прикасаться к обнажённым телам сотрудников заведения и публично использовать игрушки для взрослых. Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез подали иск в Высший суд Лос-Анджелеса.

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