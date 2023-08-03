Максим Галкин* вступил в диалог с нападающей на него подписчицей.
Шоумен опубликовал в своём микроблоге кадры с дочкой Лизой, когда она была ещё совсем маленькой и видео с уже подросшей наследницей. Разница между видео, по словам артиста, составляет 7 лет.
"Та же девочка, та же лесенка, а где же песенка", — подписал кадры супруг Аллы Пугачёвой.
Видео из семейного архива юмористу пришлось обозначить стандартоной плашкой, возвещающей о том, что информацию распространил иностранный агент.
Это не понравилось одной из подписчиц.
"Максим, а зачем так яростно педолировать ситуацию с иноагентом? Делится радостью о семье, детях, жизни, путешествиях, творчестве. Все с удовольствиям порадуются за Вас, а так, некие двойные стандарты", — выразила своё мнение интернет-пользователь под постом шоумена.
Галкин* кратко объяснил, почему ему приходится вставлять в свои публикации данную плашку.
"А штраф Вы за меня заплатите?" — спросил пародист.
Ранее Максим Галкин* спел дуэтом с Лаймой Вайкуле на латышском.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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