Максим Галкин* спел дуэтом с Вайкуле на латышском: Пугачёва смотрела молча

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* продолжают веселиться на фестивале "Рандеву" в латвийской Юрмале. В соцсетях появилось видео, на котором Галкин* поёт дуэтом с Лаймой Вайкуле её знаменитый хит "Листья жёлтые".

Вайкуле спела с иноагентом Галкиным на латышском Листья жёлтые

Вайкуле в чёрном наряде вышла в зал и под одобрительные возгласы зрителей исполнила песню с Максимом. Алла Борисовна стояла рядом и наблюдала за происходящим, однако не подпевала. Это дало некоторым повод в соцсетях предположить, что Примадонна больше не может петь.

Ранее Вайкуле не раз заявила, что часть сборов за билеты от мероприятия пойдёт на помощь Украине и, в частности, ВСУ. Однако Пугачёва всё равно посетила фестиваль.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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