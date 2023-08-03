Сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний в июне отметил своё 18-летие. Как сообщает Strahit, молодой человек окончил школу, занимаясь написанием песен, съёмкой клипов. Его поклонники видят в юном музыканте сходство с отцом.
"В какой-то момент я понял, что образы и мысли, которые живут у меня в голове, уже невозможно удерживать. Надеюсь, каждый найдёт нужные слова в этой песне. Поэтому уже завтра выйдет мой второй трек DEJAVU", — анонсировал молодой человек в соцсетях.
В июле рэперу Децлу исполнилось бы 40 лет. Проблемы с сердцем стали причиной ухода певца из жизни. Отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий, считает, что в смерти Децла виновата его супруга Юлия Киселёва.
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