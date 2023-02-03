Сын Децла перестал общаться с бабушкой и дедушкой по линии отца

Отец известного российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал о прекращении общения с внуком.

Напомним, в 2019 году в возрасте 35 лет ушёл из жизни Кирилл Толмацкий. После ухода рэпера в его семье произошёл разлад. В частности, его сын Антоний перестал общаться с дедушкой Александром и бабушкой Ириной по линии отца. Стоит отметить, что при жизни сам Децл не общался со своим отцом.

По словам Александра, у него больше нет внука. Из-за его поведения Антоний стал мужчине неинтересен.

"Нет у меня больше внука после всех ситуаций, после его поведения он не интересен. У меня есть дети. Вот дети мои интересны. У меня есть семья. Мне есть о ком заботиться", — заявил Александр Толмацкий в беседе с woman.ru.

Как сообщается, Антонию не нравилось, что его родственники дают комментарии о смерти Кирилла Толмацкого.

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