Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала в соцсетях, что ее старший сын Михаил устроил истерику на съемках шоу "Вундеркинды".

Фото: thevoicemag.ru

По словам звезды, мальчик захотел впечатлить зрителей и съел острый перец.

"Мой сорванец увидел, как девочка с легкостью откусывает перчик и жует. Все взрослые удивляются. Михаил в стороне долго не стоял, а тоже захотел удивить зрителей и схватил целый перец, запихнул его в рот. Крика было на весь павильон, распухшие губки, слезы: "Мама, я горю, спаси меня!", — поделилась звезда.

Артистка рассказала, что пыталась перебить остроту молоком и сыром, а через 30 минут истерики мальчик сам успокоился. Тодоренко отметила, что четырехлетний Михаил обычно отказывается участвовать в съемках, поэтому у нее не существовало страха, что может произойти подобный инцидент.

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих детей. По признанию телеведущей, иногда она чувствует себя плохой матерью. Недавно ее старший сын на отдыхе в Турции рассек голову.

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