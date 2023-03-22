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Сын ведущей Регины Тодоренко получил травму в бассейне

0:36
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о травме, которую получил её старший сын во время отдыха.

Сын ведущей Регины Тодоренко получил травму в бассейне

На днях Регина Тодоренко отправилась в загородный гостиничный комплекс вместе с семьёй. Однако поездку омрачила неприятная ситуация, которая произошла со старшим сыном ведущей.

Маленький Миша решил нырнуть в бассейн, который был всего 50 сантиметров глубиной. В результате прыжка мальчик сильно ударился головой и на лбу образовалась большая шишка. Об этом блогер рассказала в своём Telegram-канале.

Сразу после случившегося Тодоренко вызвала скорою. К счастью, обследование показало, что серьёзной угрозы для жизни нет. Однако знаменитость не может избавиться от чувства вины, что не досмотрела за сыном.

"Я не отчаиваюсь, понимаю, что быть мамой мальчиков — это экстрим! И я ведь этому экстриму содействую… Спасибо всем за беспокойство! Мишке лучше, голова не кружится, тошноты нет", — написала Регина Тодоренко.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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