Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) по решению Басманного суда Москвы снова получила штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что не указывает в интернете свой статус иноагента.
"Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщили в суде корреспонденту РИА Новости.
Исполнительнице вменяют нарушение порядка деятельности иноагента в соответствии с частью 4 статьи 19.34 КоАП, отметив, что она не помечала свои посты в Сети соответствующим образом, с использованием должной маркировки.
Монеточка* уже была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в июле. Позже она обжаловала этот штраф в суде.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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