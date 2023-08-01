Монеточка* снова оштрафована судом на 30 тысяч рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) по решению Басманного суда Москвы снова получила штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что не указывает в интернете свой статус иноагента.

Фото: vnimanie.pro

"Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщили в суде корреспонденту РИА Новости.

Исполнительнице вменяют нарушение порядка деятельности иноагента в соответствии с частью 4 статьи 19.34 КоАП, отметив, что она не помечала свои посты в Сети соответствующим образом, с использованием должной маркировки.

Монеточка* уже была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в июле. Позже она обжаловала этот штраф в суде.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.