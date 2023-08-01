Тренер Ирина Виннер рассказала о своем отношении к мужским изменам

На телеканале "Россия 1" вышел спецвыпуск программы "Малахов", посвященный легендарному тренеру по художественной гимнастике Ирине Виннер. В беседе с ведущим наставница рассказала, какие жизненные советы дает своим подопечным.

Фото: youtube.com

По словам Ирины, у каждой девочки есть ее личным номер, по которому они могут с ней общаться в любое время и на любые темы. Гимнастки в студии подтвердили, что тренер помогала им с жильем, документами, а также давала простые житейские советы. Например, она высказалась о проблемах в отношениях.

"Самое главное, если мужчина тебе изменяет — а ты была его выбором, значит, он изменяет самому себе. Вот туда ему и дорога", — отметила тренер.

Напомним, что Ирина Виннер была 30 лет в браке с бизнесменом Алишером Усмановым, однако внезапно их пара рассталась. Официально причина развода не называется, а любые вопросы на этот счет игнорируются.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, какую роль в ее отношениях с Павлом Волей сыграла тренер Ирина Виннер.

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