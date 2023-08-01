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Актриса Яна Поплавская поддержала запрет на въезд в Россию Пугачевой

1:18
Шоу-бизнес

Накануне депутат Госдумы Елена Драпека предложила инициативу запретить въезд в страну для артистов, участвовавших в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву". Ее идею поддержали многие культурные деятели, в том числе российская актриса Яна Попалвская.

Актриса Яна Поплавская поддержала запрет на въезд в Россию Пугачевой
Фото: https://vk.com/yanapoplavskaya

"Вайкуле открыто заявила, что часть денег от фестиваля "Рандеву — 2023" в Юрмале пойдет на помощь Киеву. Преступному террористическому режиму. Чтобы собрать больше денег, помимо украинской поп-шушеры, туда приехали и "российские" артисты: Максим Галкин* и Алла Пугачева, Андрей Макаревич* и Мария Максакова*", — написала актриса в своем Telegram-канале.

Поплавская подчеркнула, что все перечисленное артисты являются спонсорами террористического государства и непосредственно участвуют в убийстве жителей Донбасса, прилетах БПЛА по Москве и другим атакам по российским территориям. Актриса задается вопросом, почему на этих людей, имеющих российское гражданство, все еще не заведено уголовное дело. 

Ранее Яна Поплавская прокомментировала слова Исинбаевой, которая после скандала сбежала в Испанию.

* Признаны иноагентами в России.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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