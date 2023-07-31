У госпитализированной российской актрисы Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал "112" в понедельник, 31 июля.
Сообщается, что к ней в больнице вызвали кардиологов, которым удалось реанимировать пациентку.
Ранее стало известно, что 81-летняя актриса была доставлена в больницу машиной частной скорой помощи. Медики после проведённых анализов обнаружили у неё опухоль в голове. Сейчас Мирошниченко находится в реанимации.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.