Нейросеть показала как бы выглядели отечественные звезды в мире Барби

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм про пластиковую куклу Барби с Марго Робби в главной роли еще до выхода в прокат обрел бешеную популярность. Недавно состоялась премьера фильма, что только укрепило ажиотаж вокруг него.

Фото: telegram-канал "Продюсер от бг"

Умельцы в интернете создали целый сервис на основе нейросети, которая преображает любого человека в куклу из вселенной фильма "Барби". В соцсетях пофантазировали на эту тему и представили как бы выглядели отечественные звезды в образах Барби и Кена.

Преображению подверглись Лариса Гузеева, Андрей Малахов, Николай Басков, Гарик Харламов, Маргарита Симоньян, Дмитрий Губерниев, Леони Якубович, Елена Малышева и многие другие. Стоит отметить, что многие знаменитости после изменений выглядят очень хорошо.

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