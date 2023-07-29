Нейросеть показала как бы выглядели отечественные звезды в мире Барби

Фильм про пластиковую куклу Барби с Марго Робби в главной роли еще до выхода в прокат обрел бешеную популярность. Недавно состоялась премьера фильма, что только укрепило ажиотаж вокруг него.
Умельцы в интернете создали целый сервис на основе нейросети, которая преображает любого человека в куклу из вселенной фильма "Барби". В соцсетях пофантазировали на эту тему и представили как бы выглядели отечественные звезды в образах Барби и Кена.
Преображению подверглись Лариса Гузеева, Андрей Малахов, Николай Басков, Гарик Харламов, Маргарита Симоньян, Дмитрий Губерниев, Леони Якубович, Елена Малышева и многие другие. Стоит отметить, что многие знаменитости после изменений выглядят очень хорошо.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.