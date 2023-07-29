Сваха Роза Сябитова порадовала поклонников новыми кадрами шоу "Давай поженимся!"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Самая известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова поделилась с поклонниками в соцсетях видео из студии, где проходят съемки "Давай поженимся!". Фанаты передачи с нетерпением ждут, когда шоу выйдет в эфир.

Фото: eg.ru

"Ну вот, мое любимое рабочее место. Так что полетели", — написала телеведущая.

Напомним, что последний выпуск шоу "Давай поженимся!" выходил полтора года назад. Тогда продюсеры Первого канала решили убрать из сетки вещания все развлекательные программы. Все это время будущее передачи было под вопросом, однако недавно в Москве стартовали съемки нового сезона. Кадрами со съемочной площадки поделилась телеведущая Лариса Гузеева.

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